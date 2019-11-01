Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Кремль отреагировал на намерение Киева обязать Россию заплатить за Донбасс
В деле обвинившей подростков в изнасиловании туристки нашли нестыковки
Погибший в перестрелке с бывшим мэром Киселевска оказался спасателем
В российской колонии появилась VIP-душевая для блатных заключенных
Форвард «Манчестер Юнайтед» превзошел достижение Роналду
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
Россиянам рассказали о правильном праздновании Дня народного единства
Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова»
Директор школы отказался признавать Холокост и был уволен
Московские врачи прокомментировали миф об облысении без шапки 
Новости партнеров

Российские бизнесмены начали пробные поставки товаров в Евросоюз

Перейти в «Мою Ленту»

Торгово-логистический хаб Ульяновской области в Чехии помог предпринимателям выйти на пробные поставки в страны Евросоюза. Об этом сообщил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Например, подписан контракт на поставку кухонных моек с чешским интернет-магазином, а одна из крупнейших европейских торговых сетей товаров для дома заинтересована в поставке ульяновской мебели», — уточнил он. Экспорт Ульяновской области за восемь месяцев 2019 вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, в денежном выражении это составляет более 620 миллионов долларов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские ювелирные компании решили выйти на экспорт
В российском регионе вырастет число экспортеров
Определен главный тормоз для развития экспортеров
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 сентября

Крутой поворот

В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
14:2229 октября

Российские ученые привлекут китайцев к изучению глубоководного хребта

14:1029 октября

Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг

17:5928 октября

Сибирякам понравилось благоустройство

Нацпроекты00:0122 сентября

Полным ходом

Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
18:4828 октября

В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»

18:2328 октября

В России снизилась безработица

16:0328 октября

Власти опровергли массовое закрытие компаний в России

Нацпроекты20:2520 августа

«В первичном звене провал»

Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
17:4928 октября

Казанские дороги стали безопаснее

15:3728 октября

Определен размер инвестиций со странами Востока по нацпроектам

15:3528 октября

МГУ признали самым престижным вузом в России

Россия
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Россиянам рассказали о правильном праздновании Дня народного единства
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Кремль отреагировал на намерение Киева обязать Россию заплатить за Донбасс
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Россиянам раскрыли связь здоровья с погодой
Все материалы
Мир
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Директор школы отказался признавать Холокост и был уволен
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Генсек НАТО отказался прогнозировать будущее Украины
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова»
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Белоруссия захотела сблизиться с Евросоюзом
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Зеленского обвинили в потакании националистам
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинская армия начала стрельбы ракетами близ Крыма
Все материалы
Экономика
Эксперимент с самозанятыми распространят на всю Россию
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Россиян предупредили об отваливающихся от Mercedes-Benz деталях
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Российские богачи стали еще богаче
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Россияне захотели пустить отцовский капитал на машины
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в убийстве россиянки на детской площадке покончил с собой
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Пропустивший убийцу ребенка в здание охранник детского сада задержан
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Голунов пришел в суд в бронежилете
Все материалы
Наука и техника
Авианосец «Джеральд Р. Форд» круто повернул
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
США через Китай назвали «неудачным» оружие России
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В России нашелся «идущий по стереотипам» самолет-«ледокол»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Т-72 выдержал взрыв мины
Все материалы
Спорт
Форвард «Манчестер Юнайтед» превзошел достижение Роналду
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Бывший партнер «одержимого» Роналду вспомнил о провальной попытке опередить его
Залп по «волкам»
На что ставить в 11-м туре АПЛ
«Ливерпуль» задумал сыграть за один день в двух странах
Денис Бергкамп«Таблоиды поливали меня грязью»
Его трансфер считали провалом, но он стал легендой «Арсенала». История Денниса Бергкампа
Команда Поветкина нашла «новое денежное место»
Все материалы
Культура
Дочь Деми Мур рассказала о превращении матери в монстра после наркотиков
Тайна бюджета дракона
 
Сальма Хайек сфотографировалась в бикини с черепахой и озадачила подписчиков
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Названа самая популярная среди россиян песня для смерти
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакеры научились похищать личные СМС через операторов связи
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Эксперты предупредили о последствиях закона об устойчивом Рунете
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Мужчина выдал все проступки бывшей ее новому парню и снискал поддержку в сети
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Самых татуированных россиян нашли в «Зауральском Чикаго»
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Женщина захотела увеличить ягодицы и получила тяжелые увечья
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
46-летняя бывшая супермодель 13 часов надевала костюм на глазах у публики
Все материалы
Путешествия
Запущен «самый странный маршрут» московского поезда
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Представлен новый Airbus с комфортным экономклассом
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Российских паломников перестали считать туристами
Все материалы
Из жизни
Жирафа лягала львицу и случайно убила собственного детеныша
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Сбежавший из племени людоедов мальчик вернулся туда спустя 14 лет
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Водитель получил на заправке подарок и стал миллионером
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
В России многодетную семью выставили на улицу из-за долга по ипотеке
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Трамп сменил место жительства
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы