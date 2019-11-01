Российские бизнесмены начали пробные поставки товаров в Евросоюз

Торгово-логистический хаб Ульяновской области в Чехии помог предпринимателям выйти на пробные поставки в страны Евросоюза. Об этом сообщил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Например, подписан контракт на поставку кухонных моек с чешским интернет-магазином, а одна из крупнейших европейских торговых сетей товаров для дома заинтересована в поставке ульяновской мебели», — уточнил он. Экспорт Ульяновской области за восемь месяцев 2019 вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, в денежном выражении это составляет более 620 миллионов долларов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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