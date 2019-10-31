Российские ювелирные компании решили выйти на экспорт

Российские ювелирные сети из-за падения продаж решили переориентироваться на экспорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». В частности, 585Gold планирует выйти на рынок Аргентины, а другая компания — «Бронницкий ювелир» — сообщает о сотрудничестве с Великобританией, Китаем и странами СНГ.

По подсчетам экспертов, выход 585Gold на зарубежный рынок обойдется примерно в 3-5 миллионов долларов. Бронницкого ювелир уже сотрудничает с Казахстаном, Белоруссией, Молдавией, а также прорабатывается вопрос о поставках в Китай и Узбекистан.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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