Украинские пенсионеры хранили кукурузу в 140-летнем сундуке Louis Vuitton

Старинный сундук Louis Vuitton был обнаружен в доме пенсионеров Сохранич, живущих в селе Мохнач, Харьковская область. Видео находки публикует в своем канале на YouTube издание «Вiкна Новини».

Сундук был изготовлен в 1880 году, на его замках есть клейма, а на внутренней подкладке — серийный номер. Он достался пенсионерам после Второй мировой войны в качестве подарка от родственников, которые собирались его выбросить. Подлинность сундука подтвердили эксперты, однако они отметили, что он находится не в лучшем состоянии — его погрызли мыши. Стоимость подобного сундука на рынке — от 400 до нескольких десятков тысяч евро.

Пенсионеры хранили в нем кукурузу, которую заготавливали на корм курам. Обнаружили сундук члены поискового отряда, организовавшего этнографический музей в селе Артюховке, которое находится в 20 километрах от Мохнача. Создатели музея выкупили у пенсионеров сундук, сейчас он выставлен на всеобщее обозрение. Сумма сделки не разглашается.

У работников музея есть две версии того, как сундук Louis Vuitton попал на Харьковщину: после катастрофы царского поезда в 1888 году, которая произошла неподалеку, или в 1943 году, когда его могли оставить отступавшие немецкие войска.

В октябре 2019 года президента США Дональда Трампа высмеяли за то, что он неправильно произнес название дома моды Louis Vuitton во время посещения завода по производству сумок в Техасе. Президент несколько раз произносит название бренда как «Вуттон».

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