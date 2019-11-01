Вопросы на вступительном экзамене из XIX века поразили современных людей

Пользователей Twitter озадачил список вопросов на вступительном экзамене в один из вузов в XIX веке. Абитуриентов спрашивали об истории Англии с 1485 по 1815 годы. Фотографию с перечнем вопросов на бумаге опубликовал профессор Оксфордского университета по социальной и архитектурной истории Уильям Уайт (William Whyte) в своем Twitter-аккаунте.

В большинстве вопросов экзаменуемых просят развернуто ответить о том или ином историческом периоде или исторической личности. Среди вопросов — «Дайте вашу оценку внешней политике короля Генриха VIII до 1520 года», «Как проведение реформ под руководством Эдуарда VI привело к возвращению католицизма под властью королевы Марии I», «Укажите положительные и отрицательные особенности правительства Англии под руководством лорда-протектора Оливера Кромвеля».

По словам профессора Уайта, на такие вопросы предлагалось ответить будущим учащимся одного из 31 колледжей Кембриджского университета в 1895 году. Всего было указано 12 тем, при этом участники экзамена должны были дать ответ минимум по девяти из них.

Юзеры удивились тому, насколько серьезными были вопросы для поступления в то время. Многие пользователи отметили, что с трудом смогли бы ответить и на один из них. Один из комментаторов подчеркнул, что «для ответа на такой список изначально нужно иметь степень по истории». Другой посчитал, что это лишнее доказательство того, как сильно отупело человечество.

Ранее пользователи Twitter не сумели справиться с упражнением из учебника по английскому языку для дошкольников. Взрослые не поняли, как корректно соединить слова и геометрические фигуры.

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