Шойгу подвел итоги летних учений Минобороны

Российские военные за летний период обучения провели более 18 тысяч мероприятий боевой подготовки, отработали задачи по слаживанию работы подразделений в составе батальонов и провели межвидовые тактические учений в звене «полк — бригада — дивизия». Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Звезда».

Так, глава Минобороны назвал самым масштабным мероприятием за летний период стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», прошедшие в сентябре на полигонах четырех государств. Также он рассказал о контрольных проверках 762 соединений и воинских частей.

Помимо этого Шойгу поручил подготовить к зиме около 200 тысяч единиц техники и свыше полутора тысяч парков для ее хранения. Необходимые запасы военно-технического имущества, горюче-смазочных и расходных материалов созданы в полном объеме, подчеркнул министр. Эта работа должна быть выполнена до 20 ноября.

Летний период обучения в российской армии завершился 31 октября.

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