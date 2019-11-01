Израиль заставил свои посольства работать

Посольства Израиля по всему миру вновь продолжили свою работу после забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, заработали дипломатические представительства в Москве и Санкт-Петербурге с 1 ноября. Это произошло по решению суда. «По указанию судебной системы Израиля МИД не может продолжать забастовку», — отметили в посольстве. Слушания по этому делу продолжатся в декабре.

30 октября бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер заявил, что проблемы с финансированием МИД страны начались после передачи части полномочий главы министерства премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Из-за этого ведомство ослаблено, растаскано и давно не функционирует как единое целое, подчеркнул он.

Все посольства и консульства Израиля в мире закрылись в ночь на среду, 30 октября. Это произошло из-за попыток израильского Минфина изменить систему возмещения расходов и, по сути, задним числом их урезать: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть тысячи уже выплаченных долларов. Спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.

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