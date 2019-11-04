Россиянка прокатила двух енотов на крыше автомобиля

В интернете появилось видео с женщиной за рулем автомобиля, на крыше которого сидят два енота. Ролик был снят в Сочи, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видно, что блондинка за рулем держит енотов на поводке через открытое окно. Зверьки пытаются удержаться при движении машины.
В комментариях водителя раскритиковали. «Хозяева жизни забавляются», «Кто бы их так на крыше привязал», — отметили пользователи.
В конце октября полицейские в Ростове-на-Дону давили на внедорожнике алабая. В МВД заявили, что пытались защитить людей от агрессивного животного.
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