Россиянка прокатила двух енотов на крыше автомобиля

В интернете появилось видео с женщиной за рулем автомобиля, на крыше которого сидят два енота. Ролик был снят в Сочи, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что блондинка за рулем держит енотов на поводке через открытое окно. Зверьки пытаются удержаться при движении машины.

В комментариях водителя раскритиковали. «Хозяева жизни забавляются», «Кто бы их так на крыше привязал», — отметили пользователи.

В конце октября полицейские в Ростове-на-Дону давили на внедорожнике алабая. В МВД заявили, что пытались защитить людей от агрессивного животного.

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