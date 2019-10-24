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Водитель выбросил кусачего котенка посреди дороги

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mirror.co.uk

В городе Цзыгун китайской провинции Сычуань водитель выбросил из машины непослушного котенка посреди загруженной дороги и уехал. Об этом сообщает The Mirror.

Водитель по фамилии Ван остановил автомобиль посреди дороги и выбросил из него пакет с живым котенком. Этот момент зафиксировал видеорегистратор ехавшего сзади автомобиля.

Китаец встряхнул пакет, и из него вылез серый котенок. Испуганное животное попыталось спрятаться под машину хозяина, но тот уехал. Тогда котенок подбежал к ограждению у дороги.

Полиция начала расследование происшествия после того, как видео привлекло внимание общественности. Правоохранители вычислили водителя по номерам автомобиля и арестовали.

Китаец объяснил полицейским, что котенок не слушался его и кусался. Он оправдал свой поступок тем, что животное мешало ему вести автомобиль. Нарушителя оштрафовали на 200 юаней (около 1,8 тысячи рублей).

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