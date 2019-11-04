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Российского чиновника поймали на крупной взятке

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Заместителя министра культуры Удмуртской Республики арестовали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.

По версии следствия, чиновник потребовал с индивидуального предпринимателя взятку за «способствование исполнению и пролонгации договора поставки», заключенному с одним из местных учреждений культуры. 1 ноября при получении второй части денег (280 тысяч рублей) чиновник был задержан с поличным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Задержанному уже предъявили обвинение, он арестован.

Ранее, в июле, в Санкт-Петербурге оштрафовали чиновника, бравшего с уличных торговцев мед и яйца. Инспектор комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города регулярно проверял незаконные торговые точки и получал от продавцов взятки за непривлечение их к ответственности. Так, одна из продавщиц каждый месяц передавала ему две тысячи рублей, а другая — отдала сразу шесть десятков яиц.

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