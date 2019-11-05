Меркель поделилась мечтой времен ГДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала в интервью изданию Der Spiegel о том, что бы она делала на данный момент, если бы объединения Германии 30 лет назад не произошло.

В ответ на вопрос журналиста, чем бы она занималась, если бы ГДР до сих пор существовала, Меркель отметила, что всегда мечтала посетить США. Поэтому она бы получила паспорт сразу после выхода на пенсию — в 60 лет — и уехала туда.

«Моя первая долгая поездка была бы в Америку. Из-за ее размера, многообразия, культуры. Увидеть Скалистые горы, ехать на машине и слушать Брюса Спрингстина — это было моей мечтой», — поделилась канцлер.

Меркель добавила, что пенсионерам в немецкой республике была предоставлена большая свобода передвижения, так как работать им было необязательно. По ее словам, она бы обязательно посетила и ФРГ.

В 2014 году Меркель назвала чудом тот факт, что разрушение символа холодной войны, Берлинской стены, произошло мирным путем. По ее словам, в течение нескольких недель до этого события в городе чувствовались волнение, напряжение и страх.

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