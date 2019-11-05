На BiotechClub-2019 отметили важность практического применения научных открытий

Основной темой прошедшей в Москве III научной конференции BiotechClub-2019 «Генетические технологии: вызовы и возможности» стало развитие генетических технологий, их влияние на биотехнологическую индустрию и жизнь граждан. Участники встречи неоднократно поддержали мысль о том, что открытия ученых должны не оставаться в лабораториях, а находить свое практическое применение.

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Михаил Масчан отметил, что «70 процентов выживаемости у детей с онкогематологическими заболеваниями зависит от состояния здравоохранения, состояния инфраструктуры, доступа к лекарствам, и только 30 процентов — от инноваций и технологий». «Между бесконечными возможностями CAR-T технологий и практической медициной лежат клинические исследования, и мы должны научиться эффективно перебрасывать этот мостик, чтобы к пациентам пришли новые виды терапии», — подчеркнул эксперт.

По словам руководителя генетических исследований НИЦ «Курчатовский институт» Максима Патрушева, на рубеже тысячелетий произошла тихая, но очень важная революция, когда биология из наблюдающей науки трансформировалась в инженерную дисциплину, получившую название «синтетическая биология». «Благодаря развитию компьютерных технологий и открытию ученых, что клетка — компьютер с памятью, сенсорами и навигацией, стали внедряться инженерные подходы к созданию новых клеточных функций, редактировать гены, генерировать совершенно новые генетические сети, другими словами, изменять ДНК», — заявил он.

Дмитрий Чудаков, заведующий отделом молекулярных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, который вместе со своей командой на средства государственного мегагранта с 2016 года занимается изучением репертуаров иммунных рецепторов рассказал, каким образом они могут быть применены на практике. «Из триллионов вариантов Т-клеточных рецепторов и антител, которые присутствуют в популяции, иммунная система подбирает варианты, идентифицирующие новые, до этого не встречавшиеся нам антигены. Это важно знать и для защиты от инфекционных заболеваний, и для защиты от онкологии. Процесс носит вероятностный характер. Существуют варианты, которые генерируются в организме часто и редко. Между частыми и редкими находятся те варианты клеточных рецепторов, которые могут быть применимы в медицинской диагностике», — отметил он.

Представитель Минпромторга, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексей Алехин в своем выступлении обозначил три тезиса позиции исполнительной власти к генетическим технологиям. Во-первых, это необходимость создания необременительной и прозрачной нормативно-правовой базы, позволяющей индустрии эффективно развиваться. Во-вторых, господдержка разработки и развития биотехнологий. В течение ближайших 6 лет, Министерство планирует выделить по 1-3 миллиарда рублей предприятиям, готовых рискнуть и софинансировать разработки и вывод на рынок новых препаратов по 10 утвержденным направлениям. Еще один важный шаг — это инвестиции в единую цифровую платформу для ученых, бизнеса и врачей.

В работе конференции BiotechClub также приняли участие эксперты, руководители инновационных компаний и организаций, а также сотрудники научно-исследовательских центров, ведущих свою деятельность в области биотехнологий. Модераторами выступили исследователи компании BIOCAD.

«Мы собираемся уже третий раз и каждую конференцию стараемся сделать лучше. На этих встречах мы не просто делимся идеями, мнениями, результатами своей работы, мы формируем общественное мнение, задаем тренды. По сути, тот коллектив, который здесь складывается, является движущей силой всей отрасли в целом, — отметил директор по научному развитию BIOCAD Александр Карабельский. — На BiotechClub мы хотим создать площадку для взаимодействия представителей, обозначить и развивать актуальные тематики».