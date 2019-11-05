В Дагестане ответили на данные о неэффективности вложенных в Кавказ миллиардов

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал усовершенствовать механизмы и инструменты оказания поддержки экономике региона. Так он прокомментировал в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК выводы Счетной палаты, согласно которым вложенные за последние три года в программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа восемь миллиардов рублей не принесли значимого эффекта.

По словам Васильева, в 2017-2018 годах три проекта, реализуемые на территории Дагестана, получили поддержку из федерального бюджета в размере 718,6 миллиона рублей. При этом было создано 185 рабочих мест, а еще 136 планируется создать к 2020 году, отметил глава республики.

22 октября Счетная палата признала неэффективными меры государственной поддержки регионов Северного Кавказа в 2017-2019 годах. По данным ведомства, из 27 запланированных в регионе инвестпроектов реализованы только девять. Благодаря им созданы 577 рабочих мест, что не слишком повлияло на экономическую ситуацию. Также за время действия программы было привлечено недостаточно внебюджетных инвестиций, отметили аудиторы Счетной палаты: 22 процента от запланированного объема в 2017 году, 36 процентов — в 2018-м.

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В Министерстве по развитию Северного Кавказа в ответ на это заявили, что инвестпроекты, на которые в последние три года выделены восемь миллиардов рублей, задержались по срокам, а не провалились. В ведомстве отметили, что в реальности реализованы 12 проектов, с их помощью созданы 744 рабочих места и привлечены 2,7 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Чиновники пообещали, что до конца года заработают еще десять проектов, которые позволят дополнительно привлечь в регион шесть миллиардов рублей.

Проблемы, как объяснили в Минкавказе, заключаются в слишком долгой подготовке проектов, а не в неэффективном расходовании средств. В ведомстве заявили, что каждый месяц проверяют ситуацию, и пообещали учесть замечания Счетной палаты и контролировать ситуацию с показателями эффективности.

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