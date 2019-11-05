Крупнейшему газохимическому комплексу в России нашли спонсора

Госкорпорация ВЭБ.РФ открывает финансирование начального этапа реализации проекта по созданию крупнейшего в России газохимического комплекса, расположенного в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что суммарная мощность газохимического комплекса составит до трех миллионов тонн полиэтилена в год. Первый этап строительства должен продлиться год, как сообщал ранее глава госкорпорации Игорь Шувалов, лимит участия компании составляет порядка 111 миллиардов рублей.

Строительство комплекса предусмотрено целями национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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