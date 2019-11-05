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Украинские депутаты вступились за любителей самогона

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене штрафов за изготовление самогона для собственного потребления. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте украинского парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Слуга народа». В пояснительной записке к документу они отмечают, что существующая ответственность за изготовление спиртных напитков в домашних условиях ограничивает естественное право граждан. «Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей», — считают парламентарии.

В качестве еще одного аргумента в пользу отмены ответственности за производство самогона авторы законопроекта приводят статистику судебных разбирательств по этой статье. Так, в течение 2018 года в судах были рассмотрены 197 дел, связанных с самогоноварением, 80 человек были оштрафованы. В связи с этим авторы документа считают, что ограничения являются неэффективными, а также дают правоохранительным органам «полномочия с коррупционной составляющей».

В настоящее время за производство самогона и за его хранение украинцам грозит штраф. Также в стране запрещено хранение самогонных аппаратов. Подобный запрет на производство самогона действуют также и в Белоруссии. В России прямого запрета на самогоноварение нет. Административная ответственность за кустарное производство алкоголя для россиян была отменена в 2002 году.

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