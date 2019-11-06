Россиянин из-за долгов облил себя и пристава бензином

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В Нижнем Тагиле глава семьи облил себя и одного из судебных приставов, которые пришли выселять должников, бензином. Об этом сообщает издание «Между строк» в среду, 6 ноября.

Во время выселения супруги заявили, что им больше нечего терять. Они уверяют, что стали жертвами мошенников и лишились единственного жилья.

К дому должников были вызваны пожарная бригада и машина скорой помощи. По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. Выселение было приостановлено.

Как уточнили в пресс-службе управления судебных приставов по Свердловской области, семейная пара накопила общий долг в размере 25 миллионов рублей. В 2017 году в их отношении было открыто три исполнительных производства. Выселение должников неоднократно откладывалось, отмечается в сообщении.

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