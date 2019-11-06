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Россиянин «заминировал» аэропорт из-за любви

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Суд приговорил к условному сроку влюбленного мужчину, «заминировавшего» аэропорт Волгограда. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 10 января лжетеррорист поругался со своей девушкой. Опасаясь, что она сядет в самолет и улетит от него в родной город, мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что на территории воздушной гавани заложена бомба.

Взрывного устройства в аэропорту не нашли. Фигурант был задержан. Он полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что в сибирском аэропорту была задержана россиянка, пытавшая провезти около двух килограммов золотых слитков стоимостью около пяти миллионов рублей в Китай. Внимание таможенников привлекло странное поведение женщины и необычная походка: слитки были приклеены к ее ступням скотчем.

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