Россиянину предложили бесплатный обед за сломанную в «Макдональдсе» ногу

Житель подмосковных Химок Игорь Рудаков потребовал с сети «Макдональдс» компенсацию более чем в миллион рублей за сломанную в ресторане на Ленинградском шоссе ногу. Об этом сообщает BFM.ru.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Рудаков зашел в ресторан, чтобы купить кофе перед работой, а на выходе поскользнулся, упал и сломал ногу. «В тот день была ясная погода, но очень холодно, поэтому снег таял, вода падала с крыши и мгновенно застывала, превращаясь на земле в каток», — рассказал мужчина.

Он отметил, что сотрудник ресторана видел произошедшее, но не попытался помочь ему и не вызвал скорую помощь. Рудаков самостоятельно добрался до больницы на такси, ему поставили диагноз перелом дистальной части правой малоберцовой кости со смещением отломков.

По словам мужчины, в тот день он звонил в ресторан, чтобы обратить внимание на скользкий пол у выхода. Однако управляющий лишь заявил, что ему предоставят бесплатный обед. В марте 2019 года Рудаков направил заказным письмом претензию, но на нее никто не ответил.

Сумму компенсации морального вреда в миллион рублей он назвал адекватной, так как чувствовал себя беспомощным, переживал за родных и потерю работы. Материальный ущерб мужчина оценил в 78 тысяч рублей. Он также потребовал компенсировать расходы на адвоката в размере 30 тысяч рублей.

В 2004 году москвичка Ольга Кузнецова подала иск на ресторан, расположенный на Ленинградском шоссе, за ожоги от пролитого кофе. Позже она отозвала его. Предполагается, что ей удалось достичь компромисса с ответчиком, который предложил некую компенсацию за решение вопроса во внесудебном порядке.

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