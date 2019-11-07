Отдавший подруге свой штурвал российский пилот стал фигурантом уголовного дела

В Якутии следователи возбудили уголовное дело против пилота, который посадил за штурвал самолета АН-24 свою подругу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Расследование началось после проведенной проверки по факту управления 33-летней женщиной воздушным судном авиакомпании «ИрАэро», которое следовало из Якутска в Саккырыр. Следователи установили, что пилот пустил за штурвал не умеющего управлять самолетом человека, при том, что на борту находились пассажиры.

Доследственная проверка началась после появления в сети видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной. На кадрах видно, как она сидит на месте пилота и слышно, как мужчина учит ее управлять воздушным судном: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru