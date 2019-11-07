Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск

Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве. Его адвокат Игорь Бушманов также прокомментировал ситуацию.

Шварев уточнил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов. По мнению следствия, он требовал такую сумму от казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Шварева обвиняют в том, что он разместил ложные дискредитирующие сведения о Ракишеве в сети, а затем требовал от его пресс-службы деньги за удаление информации.

Журналист отрицает вину и связывает уголовное преследование со своим материалом, после которого приговорили к срокам нескольких сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Адвокат рассказал, что Министерство внутренних дел России попросило суд заочно арестовать Шварева и объявило его в международный розыск. Бушманов утверждает, что ни его, ни его подзащитного не уведомили об этом. По словам адвоката, с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Он добавил, что следствие скрывает статус журналиста Шварева и называет его безработным.

В апреле этого года сообщалось об обысках в редакции «Росбалта». Сотрудники МВД пояснили, что нужно осмотреть одно из рабочих мест в рамках какого-то уголовного дела.

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