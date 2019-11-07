«Терминатор» из Конго сел в тюрьму на 30 лет

Лидер конголезских повстанцев из племени тутси Боско Нтаганда, также известный как «Терминатор», был приговорен к 30 годам заключения. Об этом сообщил Международный уголовный суд (МУС) в четверг, 7 ноября.

Мужчину обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В списке преступлений, которые Нтаганда совершил с 2002-го по 2003 год в Республике Конго, 18 пунктов. Среди них — многочисленные убийства, изнасилования, сексуальное рабство, вербовка детей в армию, преследования, грабежи и умышленное нападение. Виновным его признали еще в июле 2019-го.

Телеканал CNN отмечает, что на данный момент это самый долгий срок, который вынес Международный уголовный суд. Нтаганда также стал первым человеком, осужденным за продажу людей в сексуальное рабство.

Нтаганда был одним из создателей «Движения 23 марта» (М23), которое участвовало в столкновениях правительства Конго с повстанцами. В 2012 году боевики М23 устроили очередной бунт, обвиняя власти в нарушении условий перемирия 2009 года.

Суд над «Терминатором» начался в 2015 году, при этом заключительные доказательства представили летом 2018 года. Нтаганда сам сдался американским властям в 2013 году, придя в посольство США в Руанде. При этом МУС выдал ордер на его арест еще в 2006-м.

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