Женщина поверила в переселение душ и залезла в клетку ко льву

Женщина, которая забралась в вольер со львом в американском городе Нью-Йорк, сдалась полиции. Об этом сообщает WNBC.

Инцидент произошел в конце сентября в Бронксском зоопарке. Женщина по имени Майа Отри (Myah Autry) проникла в клетку со львом, встала в нескольких метрах от хищника и начала приплясывать. Лев посмотрел на нее, но не тронул.

Позднее выяснилось, что в тот же день Отри залезала в вольеры к жирафам и другим животным. Видео о ее похождениях в зоопарке, которые один из очевидцев выложил в Instagram, получили вирусную популярность.

Имя нарушительницы выяснилось лишь спустя месяц, когда Отри судили за магазинную кражу в штате Нью-Джерси. Она вышла к собравшимся перед судом журналистам, поприветствовала их словом «Шалом» и объявила, что забралась ко льву по духовным соображениям.

«Я теперь сама лев, — сообщила женщина одному из репортеров. — Не видите, что ли? О реинкарнациях вообще слышали? Учите историю, молодой человек!» Она добавила, что ничуть не опасалась за свою безопасность. «Я никого не боюсь, — объяснила Отри. — Ни зверей, ни людей, никого. Так что нет, я не боялась льва, потому что он меня любил».

В полиции она отказалась говорить о том, с какой целью залезла в клетку и что именно побудило ее явиться с повинной. Женщине предъявлены обвинения в двух случаях незаконного проникновения.

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