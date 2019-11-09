Японская туристка съездила на Сахалин и удивилась вывескам на русском языке

Туристка из Японии удивилась обилию вывесок на русском языке во время поездки на Сахалин. Ее впечатления о путешествии были опубликованы в японском издании The Asahi Shimbun.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — поделилась японка.

Девушка также рассказала и о других впечатлениях от поездки. Она отметила, что остров имеет культурные связи как с Японией, так и с Россией. В частности, на острове можно попробовать блюда как русской, так и хоккайдской кухни.

Северная часть Сахалина вошла в СССР после переговоров с Японией в 1925 году. Южная часть острова была передана советской стороне по итогам Второй Мировой войны. Однако мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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