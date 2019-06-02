В СССР предвидели конфликт вокруг Курил еще 60 лет назад

Руководство СССР в 1955 году перед началом переговоров с Японией понимало, что у Токио могут возникнуть претензии на южную часть Курильских островов из-за противоречивых положений международных договоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo, в распоряжении которого оказался рассекреченный внутренний документ ЦК КПСС.

По данным агентства, в июне 1955 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подготовил отчет, в котором говорится, что положения Сан-Францисского мирного договора в будущем позволят Японии заявить о своем праве на Курилы.

По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части острова Сахалин и Курильской гряды отошли СССР, однако в Сан-Францисском мирном договоре содержится другая формулировка. Так, в тексте документа сказано, что Япония «отказывается от всех прав и претензий на Курильские острова», хотя договор не уточняет, какой из сторон отойдут эти территории. Молотов считал это обстоятельство спорным моментом, поскольку, по его мнению, это не соответствовало данным США и Великобритании обещаниям и заключенным с СССР договоренностям.

Также Kyodo отмечает, что советское правительство планировало отклонять любые переговоры с Японией, если Токио выдвинет территориальные претензии Москве. Однако если отношения между двумя странами начнут улучшаться, то в качестве жеста доброй воли предлагалось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Но для этого Япония должна была признать советский суверенитет над южной частью Курил и отказаться размещать на своей территории американские военные базы.

1 июня сообщалось, что правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня. На саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Осаке 28-29 июня, стороны намерены сосредоточиться на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В японском законодательстве эти четыре острова называют «северными территориями». Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

8 сентября 1951 года на конференции в Сан-Франциско 49 странами был подписан мирный договор. Документ подготовило руководство США и Великобритании. Остальные страны, участвовавшие в войне с Японией, к написанию текста не привлекались. Советская делегация не приняла оригинальный текст договора и предложила свою версию с поправками и дополнительными статьями к основным 27. В них, в частности, оговаривалось признание Японией суверенитета Китая над Маньчжурией, островом Тайвань, а также признание за СССР права на Южный Сахалин и Курильские острова.

Американская сторона отказалась рассматривать предложения СССР, несмотря на одобрение нового варианта некоторыми участниками конференции. По этой причине Сан-Францисский мирный договор не подписали СССР, Польша, Чехословакия, а также Бирма, Индия, КНДР, Китай и Монголия.

В январе 2019 года японский премьер Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в курильском вопросе. В том же месяце депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, который де-факто запрещает передачу Курильских островов Японии.

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