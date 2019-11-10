Новый глава партии Зеленского решил возбудить ее кандидатов

Главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко, занимающий должность первого заместителя председателя фракции в Верховной Раде. Соответствующее решение приняли члены политической силы на съезде в Киеве, передает «Страна.ua».
В своей вступительной речи Корниенко заявил, что партия «должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать». Он также анонсировал новый этап тренингов для членов политсилы в Египте или Буковеле.
Отмечается, что на съезде для членов партии был накрыт шведский стол.
Ранее сообщалось, что участники съезда единогласно проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста главы «Слуги народа». При этом он останется в рядах политсилы.
Александр Корниенко руководил предвыборным штабом партии. В разное время работал журналистом, социальным и бизнес-тренером.