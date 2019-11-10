Стали известны подробности смерти «Паши Фейсконтроля»

Павел Пичугин, также известный как «Паша Фейсконтроль», перед смертью успел самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
К приезду врачей он был уже при смерти. Медики не смогли реанимировать пациента в его квартире на востоке Москвы. В 11 утра субботы, 9 ноября, они констатировали его смерть.
О смерти «Паши Фейсконтроля» стало известно 9 ноября. Причиной смерти 38-летнего самого известного клубного промоутера России стала остановка сердца.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!