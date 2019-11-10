Появилось видео поисков в реке останков убитой аспирантки

В сети появилось видео поисков останков убитой аспирантки СПбГУ в реке Мойке. Кадры опубликовал портал 78.ru.

На коротком ролике видно, как водолазы достают из воды пакет, в котором, предположительно, находятся части тела Анастасии Ещенко, убитой и расчлененной преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым.

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9 ноября сообщалось, что водолазы подняли со дна реки черные пакеты, в которых, вероятно, находятся ноги женщины.

В ночь на 10 ноября преступник оформил явку с повинной. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности.

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Историк находился в неадекватном состоянии. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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