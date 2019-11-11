Одаренные дети Подмосковья примут участие в международном культурном форуме

Победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и руководители учреждений культуры примут участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 11 ноября.

Как рассказала региональный министр культуры Елена Харламова, команда местных специалистов представит свои стратегии развития в музейной, библиотечной деятельности, а также познакомится с опытом коллег из других стран.

«В Подмосковье работает 2,3 тысячи учреждений культуры: ДШИ, театры, сеть кинотеатров, музеи, библиотеки и дома культуры, в которых трудятся около 20 тысяч работников культуры», — уточнила она.

15 ноября в рамках форума состоится церемония закрытия II Международного большого детского фестиваля. 16 ноября пройдет концерт стипендиатов Благотворительного фонда имени Иветты Вороновой «Новые имена», говорится в сообщении