Собаки заживо съели выброшенного родителями новорожденного ребенка

Свора собак заживо съела новорожденного мальчика, которого родители выбросили на пустыре в городе Гаосюн, Тайвань. Об этом сообщает сайт International Business Times.

19-летняя жительница Тайваня родила ребенка 8 октября. Спустя несколько часов молодая мать вместе с 28-летним отцом мальчика на велосипеде приехали на пустырь, положили ребенка в пластиковый пакет, выбросили его и скрылись.

Женщина страдала психическими заболеваниями и находилась под опекой Бюро по социальным вопросам. Сотрудники бюро уведомили полицию о ее исчезновении. Полицейские отправились на поиски девушки и обнаружили ее в интернет-кафе. Оказалось, что пара месяц жила там, скрываясь от родственников и сотрудников правоохранительных органов.

Молодая мать рассказала, что «выбросила ребенка в тот же день, когда он родился». После этого признания полицейские нашли на пустоши спрятанные среди высокой травы кости ребенка. По данным полиции, младенца заживо съели дикие собаки.

О том, какое наказание грозит выбросившим мальчика родителям, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Лоян, округ Хэнань, мать отказалась от сына из-за недостаточно высокой оценки за тест. Очевидцы утверждают, что женщина сначала кричала на 12-летнего сына посреди улицы, затем несколько раз ударила его и уехала домой на автомобиле одна, бросив подростка у дороги.

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