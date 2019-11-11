Обвиненного в вымогательстве журналиста «Росбалта» заочно арестовали

Суд удовлетворил ходатайство МВД о заочном аресте журналиста «Росбалта» Александра Шварева, которого обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, с октября 2018 года Шварев вместе со своим коллегой Алишером Абдуллаевым и рядом лиц, которые пока не установлены, распространяли ложную информацию о Ракишеве: в частности, они обвиняли бизнесмена в мошенничестве и заявляли, что он связан с преступными группировками. При этом, считают следователи, за удаление подобных порочащих сообщений Шварев и Абдуллаев требовали у Ракишева деньги.

Кроме того, журналист является фигурантом уголовного дела о клевете в отношении бизнесмена Алишера Усманова. По данным следователей, с июля по октябрь прошлого года Шварев и Абдуллаев публиковали ложные сведения, которые, как утверждается, порочили честь и достоинство бизнесмена. При этом, как было установлено в ходе проверки МВД, оба журналиста знали, что распространяемая ими информация не соответствует действительности.

Отмечается, что Шварев весной уехал заграницу, чтобы скрыться от следствия. После того, как ему было предъявлено новое обвинение, МВД попросило суд заочно арестовать журналиста и объявило его в международный розыск.

Ранее в ноябре сам Шварев заявил, что его преследование связано с материалом, после которого приговорили к срокам нескольких сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

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