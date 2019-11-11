Пита Доэрти задержали в Париже второй раз за 48 часов

Британский музыкант Пит Доэрти, ранее задержанный полицией Парижа за попытку купить кокаин, был отпущен из участка и вновь задержан. Артист попал за решетку из-за драки с 19-летним мужчиной, пишет The Guardian.

Отмечается, что 40-летний Доэрти решил отпраздновать свое освобождение, выйдя на улицу квартала Сен-Жермен-де-Пре в пижаме. По словам его адвоката Араша Дерамбарша, музыкант употреблял алкоголь в баре рядом с местом своего проживания: «Он пил сам, другие посетители его также напоили». Человек, с которым он подрался, якобы обратился в полицию. Инцидент произошел в воскресенье, 10 ноября.

8 ноября стало известно, что Доэрти задержали за попытку купить кокаин на улице. Позже его выпустили, выписав штраф на сумму 4,3 тысячи евро. Отмечается, что меру наказания еще предстоит одобрить суду.

Пит Доэрти — фронтмен и один из основателей группы The Libertines, бывший лидер коллектива Babyshambles.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!