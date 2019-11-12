Танцовщица очаровала спортивных фанатов и нажила армию поклонников

Чирлидерша Цунь Цюнь из Тайваня, участница чирлидинга, получила прозвище Ангел Стадиона от пользователей Instagram благодаря своему обаянию и преданности спортивным соревнованиям по бейсболу. Восхищенные отзывы наводнили комментарии Цунь Цюнь в ее Instagram-профиле. На популярность девушки обратило внимание издание SoraNews24.

Пользователи из разных стран оставляют под фото Цунь Цюнь признания в любви, а также отмечают ее преданность своему делу. Она поддерживает спортсменов в любую погоду.

Комментаторы хвалят девушку за безупречный внешний вид, отмечают, что она «очень красивая» и «очаровательная», а один из пользователей написал, что Цунь Цюнь «обезоруживающе прекрасна». «Просто бомба», — подытожил юзер с ником Captain_4_real. Не все разделяют восторг ее поклонников . «Кто это, черт возьми?» — недоумевает пользователь regan.lin.

Цунь Цюнь входит в состав чирлиндинговой группы «Сестры страсти», которая поддерживает тайваньскую бейсбольную команду «Братья». Девушка также болеет за национальную сборную Тайваня.

Цюнь стала символом чирлидингового движения в поддержку бейсбола, который переживает бум в Тайване. Девушка активно снимается в фотосессиях, ее приглашают на телевидение. В Instagram на нее подписаны более 286 тысяч пользователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!