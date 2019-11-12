Мужчина пробрался в детский сад и обрызгал химикатом полсотни детей

Житель Китая проник на территорию детского сада и распылил среди детей едкое химическое вещество. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Кайюань провинции Юньнань на юго-западе страны. 23-летний мужчина по фамилии Конг пробрался на территорию дошкольного учреждения и распылил гидроксид натрия на детей и воспитателей.

В результате пострадали 54 человека, из которых 51 — дети. Двое получили серьезные травмы, однако их жизни ничто не угрожает.

Через час полиция нашла мужчину на холме позади детского сада. Как сообщает издание Shine, нападавший приобрел химикаты в интернете и сам изготовил едкую жидкость. Сам он объяснил свой поступок местью обществу.

Похожий случай произошел в Китае в 2018 году. Тогда 39-летняя женщина ранила по меньшей мере 14 детей, напав с ножом на группу детского сада. Полиция задержала ее на месте преступления, а пострадавших срочно госпитализировали.

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