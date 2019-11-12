В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой

Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 ноября. По предварительным данным, у нескольких жильцов дома, расположенного в Радужном проезде, диагностированы ожоги рук первой степени. В частности, среди пострадавших оказалась консьержка, у которой после прикосновения к домофону появились покраснения на фалангах пальцев.

На видео, снятом установленной у подъезда камерой, видно, что неизвестный подходит к двери подъезда и что-то выливает на нее из бутылки.

В настоящее время полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов изучают происхождение вещества, нанесенного на двери подъезда.

В октябре сообщалось, что в Томской области задержали мужчину, который в течение 15 лет нападал на женщин и насиловал их. 60-летний преступник с 1979-го по 1990-е годы работал в уголовном розыске местного отделения милиции. В то время преступлений он не совершал. На момент задержания подозреваемый являлся сотрудником организации «Томскнефть».

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