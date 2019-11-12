Убивший аспирантку доцент СПбГУ рассказал о содержании в СИЗО

Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, рассказал об условиях содержания в СИЗО. Видеозапись опубликована на YouTube-канале председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александра Холодова.

Историк пожаловался, что не может читать и работать без очков. «Я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас», — сказал Соколов.

Другие условия содержания не вызвали жалоб у преподавателя. Он сообщил, что его не бьют и кормят «как полагается», а сокамерник и сотрудники изолятора ведут себя «достойно».

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Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 8 января 2020 года.

Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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