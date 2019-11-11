Появилось видео из квартиры подозреваемого в убийстве историка Соколова

В Санкт-Петербурге попала на видео квартира историка Олега Соколова, где тот, по данным следствия, убил аспирантку Анастасию Ещенко. Ролик в понедельник, 11 ноября, был опубликован на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, что в помещении находится множество предметов, отсылающих к историческим эпохам. В частности, рыцарские доспехи, картины, статуэтки и сабли, а также костюм Наполеона Бонапарта, которому Соколов посвятил несколько научных работ.

9 ноября доцента задержали сотрудники полиции после того, как он нырнул в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением. На следующий день он признался, что состоял в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре, возникшей на почве ревности. После этого он решил расчленить тело и избавиться от него.

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