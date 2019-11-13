Покончившая с собой после побега детей россиянка 10 лет прятала их от властей

Жительница города Усть-Катав Челябинской области десять лет скрывала детей — чиновники не знали о них из-за «отсутствия системного взаимодействия» между ведомствами. Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает «Интерфакс».

Так, миграционная служба в 2009 году оформляла российское гражданство матери, но не оформила на детей. Школа «равнодушно отнеслась» к тому, что старшая девочка перестала ее посещать. Кроме того, в учебном заведении знали, что в семье есть другие дети. То же самое касается и медучреждений — в 2011 году мать заявила об отъезде семьи, поэтому медицинское наблюдение за детьми прекратилось и повторного патронажа не было.

По предположениям врачей, мать «очевидно страдала паранойей», но не обращалась за медпомощью и не состояла на учете психиатров. При этом, как отметила Гехт, власти не получали «подозрительных сигналов» о семье, а мать производила на всех впечатление благополучной женщины.

Ранее старшая дочь женщины Диляра рассказала, что ее мать имела «идеальную репутацию» — никто не предполагал, что она плохо относится к детям. В телефонных разговорах она слышала, что младшие дети в хорошем настроении.

Жительница Усть-Катава Челябинской области покончила с собой после того, как трое ее детей сбежали из дома. Она не пускала детей даже в школу, говоря знакомым, что они находятся на домашнем обучении. Пользоваться гаджетами и разговаривать по телефону они могли только в присутствии матери. В начале ноября 20-летняя дочь, предположительно, выкрала сбережения женщины, забрала младших брата и сестру и сбежала. После пропажи детей мать написала заявление в полицию, их нашли, однако возвращать в семью не стали. Узнав об этом, мать, по предварительным данным, подожгла дом, ушла в сарай и покончила с собой.

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