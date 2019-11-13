Россия незаметно сменила главу войск в Сирии

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Чайко возглавил российский военный контингент в Сирии. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным источника газеты, Чайко приступил к выполнению своих обязанностей еще в сентябре, о чем не сообщалось официально. Главной его целью стало соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии. Это его не первая командировка в Сирию — в 2017 году он уже занимал должность начальника штаба российской контингента.

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Отмечается, что перестановка связана с окончанием командировки предыдущего командующего Андрея Сердюкова, который начал работу в апреле. Он успешно выполнял конкретную задачу по организации патрулирования в районах деэскалации в провинции Идлиб. Получить комментарий Минобороны не удалось.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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