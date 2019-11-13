Максимальный размер пособия по беременности в России вырастет

В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей до 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

Уточняется, что объем ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличится до почти 28 тысяч. Сейчас размер этой выплаты составляет 26 тысяч рублей. Самое большое пособие по беременности и родам в 2019 году составило 301 тысячу рублей. Оно рассчитывается исходя из заработной платы за два предшествующих года, но не выше предельной базы — в 2018 и 2019 году они составляли 815 и 865 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в 2020 году увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности на больничном с 2 тысяч 150 рублей до 2 тысяч за один день.

Ранее сообщалось, что каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных по закону льготах и не пользуется ими. Об этом стало известно из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». Самыми невостребованными льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

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