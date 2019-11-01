Россияне захотели пустить отцовский капитал на машины

Введение в России отцовского капитала поддержали 74 процента опрошенных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга Общественной палаты.

Также определились основные направления расходования средств из пособий. Самый популярный вариант — покупка жилья, оформление ипотечного займа и приобретение автомобиля. В исследовании принял участие 10 861 человек из 83 субъектов страны. Подавляющее большинство респондентов — женщины (93 процента).

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С предложением ввести отцовский капитал в мае 2019-го выступила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. Субсидию предложили выплачивать при рождении в семье третьего ребенка при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Размер выплаты — 437 тысяч рублей.

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