Россиянам объяснили важность прививки от гриппа

Россияне, которые не прошли вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября — она защищает от «массового и неконтролируемого распространения инфекции». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В ведомстве отметили, что в идеале следует прививаться с сентября по ноябрь — до начала эпидсезона. Лучшим временем для прививки является сентябрь, так как организму нужно две недели на выработку иммунитета к инфекции.

К группе риска относятся маленькие дети с формирующимся иммунитетом, пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, прививку надо делать ежегодно — вирусы гриппа мутируют, из-за этого меняется состав вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства и администрации Кремля поступить так же. Согласно данным социологов, 57 процентов россиян считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда.

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