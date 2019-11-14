Российский блогер извинился за пародию на Кадырова и Тимати

Российский блогер Александр Смирнов, известный в сети как Саша Тилэкс, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за пародию на него и рэпера Тимати. В видеообращении к президенту республики, размещенном на странице Pro_chechnya в Instagram, Тилэкс с товарищем заявили, что после выхода ролика с ними связался директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Мы нормально пообщались, обсудили все моменты и проанализировали наш поступок в целом. Мы осознаем свою ошибку, что записали пародийный ролик с участием Рамзана Ахматовича Кадырова — личностью мирового масштаба», — отметил блогер.

Смирнов выразил уважение чеченскому народу и подчеркнул, что своим клипом они не хотели задеть чьи-либо чувства. В настоящее время ролик удален с YouTube-канала Тилэкса, однако пользователи видеохостинга успели скачать видео и вновь разместить в сети.

В пародии рэпер Тимати просит помощи у Рамзана Кадырова, поскольку никто из артистов не хочет сотрудничать с лейблом Black Star. Глава Чечни решает проблему, запугивая исполнителей и вынуждая их подписывать контракты.

Жители и гости Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного телеканала или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей. Последний подобный инцидент произошел 8 ноября, когда английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был не прав, и назвал свои слова некрасивыми. Кроме того, он подчеркнул, что сделал это ненамеренно.

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