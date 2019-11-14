Глава СКР направил в Благовещенск опытных криминалистов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил в Благовещенск сотрудников Криминалистического центра для помощи в расследовании стрельбы в колледже. Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас следователи опрашивают сотрудников и студентов колледжа, назначен ряд экспертиз. По поручению Бастрыкина, в рамках расследования будет проверена организация системы охраны колледжа и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Материалы по теме В колледже в Благовещенске произошла стрельба Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой

Ранее сообщалось, что 19-летний студент колледжа в Благовещенске расстрелял своих одногруппников из охотничьего ружья Иж-81, которое пронес в учебное заведение под одеждой. Оружие было зарегистрировано на него. В результате стрельбы один человек погиб, трое были ранены. После перестрелки с сотрудниками полиции стрелок — Данил Засорин — совершил самоубийство.

Позже в сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по однокурсникам. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек.

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