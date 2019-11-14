300 экскурсий провели для участников «Активного долголетия» в Подмосковье

Около 300 экскурсий провели в Подмосковье для участников программы «Активное долголетие», сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 14 ноября.

Всего профильным ведомством было разработано 44 туристических маршрута по популярным достопримечательностям Подмосковья. Участников сопровождают социальный работник и экскурсовод, поездки осуществляются на автобусах, рассказала Забралова.

По ее словам, пожилые люди проявляют большой интерес к программе «Активное долголетие», которая недавно была запущена по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Программа содержит несколько направлений: творчество, спортивные мероприятия, создание клубов с бесплатными занятиями, а также единые дни диспансеризации в медицинских учреждениях», — напомнила Забралова.

В настоящий момент в регионе работает три клуба активного долголетия, уточнила она. До конца года планируется открытие еще пяти, а весной следующего года подобные учреждения будут работать во всех муниципалитетах, говорится на сайте областного правительства.