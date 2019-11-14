Пассажир самолета с тренажером провел на борту тренировку и попал на видео

@passengershaming / Instagram

Неизвестный пассажир пронес на борт самолета спортивное оборудование и в процессе полета провел тренировку. На видеозапись произошедшего, размещенную в Instagram, обратило внимание The Sun.

На кадрах ролика видно, как мужчина в синей майке и черных брюках, стоя в проходе между рядами кресел, делает упражнения с грудным эспандером, попеременно поднимая правую и левую руку. В то же время находящиеся рядом пассажиры не обращают на него внимания.

Пользователи сети оценили инцидент в комментариях. «Очевидно, это одновременно спальня, гостиная, ванная комната, парикмахерская и маникюрный салон, раздевалка и тренажерный зал! Самолеты в наши дни такие универсальные!» — пошутил один. «Кажется, ему нужен персональный тренер», — заметил другой.

«А что не так? То, как он выполняет упражнения или сам факт, что он их выполняет?» — поинтересовался третий комментатор. «Я часто испытываю боль в мышцах при длительных перелетах (например, в Европу или Азию), и иногда я встаю и делаю приседания и растяжку. Это приносит мне облегчение», — рассказал еще один пользователь.

На каком рейсе и когда именно была снята видеозапись, не уточняется.

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