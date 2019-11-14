Охранник рассказал про проход стрелка с оружием в благовещенский колледж

Охранник колледжа в Благовещенске рассказал, как Даниил Засорин смог пронести с собой оружие в учебное заведение. Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, охранник не стал досматривать молодого человека на входе, поскольку в его задачу входит не пускать посторонних, а Засорин был студентом, которого сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) знал в лицо. Как только раздались выстрелы, мужчина нажал кнопку тревожной сигнализации, выведенной на пульт «102».

Со своей стороны, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Ленте.ру», что по поручению директора службы Виктора Золотова будет проведена проверка всех ЧОП, охраняющих учебные заведения, и, в частности, предприятия, охраняющего колледж в Благовещенске.

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Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погибли два человека, двое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников. Стрелку было 19 лет, его звали Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ(«Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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