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Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске

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Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудника Следственного комитета России (СКР) на месте случившегося.

По словам следователя, вход в учебное заведение не был оборудован металлоискателем. Он отметил, что раненые студенты будут опрошены.

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погибли два человека, двое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников. Стрелку 19 лет, его зовут Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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