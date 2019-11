Guano Apes приедут в Россию

В России выступит немецкая рок-группа Guano Apes. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В честь своего 25-летия коллектив даст два концерта: 17 ноября музыканты выйдут на сцену столичной площадки Adrenaline Stadium, а за день до этого появятся в питерском Aurora Concert Hall. Билеты на московский концерт можно приобрести на сайте.

Отмечается, что группа исполнит как можно больше хитов со своих ранних альбомов. Кроме того, поклонники услышат и наиболее яркие песни с новых пластинок.

Guano Apes появились в 1994 году. За свою карьеру музыканты выпустили пять студийных пластинок. Среди наиболее известных треков коллектива — Open Your Eyes, Lords of the Boards и Rain.

