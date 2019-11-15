В России задумали делить имущество супругов по-новому

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах, передает ТАСС.

В частности, предлагается закрепить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов. В случае развода оно будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного разбирательства.

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На сегодняшний день по закону имущество супругов рассматривается не как единое целое, а как набор объектов. В результате супруги сначала делят недвижимость, затем деньги и так далее. Сейчас же предлагается делить все сразу.

По мнению авторов инициативы, документ устранит «неразбериху» и обезопасит супругов от разорения после расставания.

Кроме того, предлагается установить правило о разделении имущества в долях супругов и применять его как при судебном разделе, так и при разделении имущества по соглашению.

В довесок депутаты хотят исключить возможность широкого толкования условий брачного договора. В судах бывали прецеденты, когда при разводе условия договора признавались недействительными, если одна из сторон оказывалась «в крайне невыгодном положении».

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