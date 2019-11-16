Опубликовано последнее прижизненное видео с Аллой Вербер

Дочь директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти. Пост она выложила на свою страницу в Instagram.

«Я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в Instagram. Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года», — говорится в подписи к публикации. На момент публикации заметки видео посмотрели более 148 тысяч человек.

Добрый вечер, дорогие подписчики моей мамы. Это Катя @katiaverber. Сегодня я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в Инстаграм. Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года. #verbermemory Фото опубликовано @verberalla

Алла Вербер была фэшн-директором универмагов ЦУМ и ДЛТ, а также вице-президентом компании Mercury. Она умерла в августе в Италии. Причиной смерти стал менингококковый сепсис.

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