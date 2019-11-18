Самолет с Хиллари Клинтон задымился

Самолет авиакомпании American Airlines вернулся к терминалу в аэропорту Нью-Йорка из-за задымления. В момент инцидента на борту лайнера находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, передает CNN.

Самолет должен был вылететь из аэропорта Ла-Гуардия (Нью-Йорк) в Вашингтон. В то время, когда воздушное судно находилось уже в десятках метрах от терминала, сотрудники наземных служб увидели дым и заметили на земле деталь самолета. Тогда же пилоты доложили диспетчерам о том, что чувствуют на борту вибрацию.

Спустя несколько минут лайнер вернулся к терминалу. Пассажирам было предложено пересесть в другой самолет.

Ранее в ноябре в Международном аэропорту Сан-Антонио в штате Техас столкнулись два бизнес-джета Cessna Citation. Один из самолетов был припаркован на стоянке аэропорта. В него врезался другой бизнес-диет, который случайно начал движение вперед. Никто не пострадал.

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